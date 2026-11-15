Pięciu Palestyńczyków rannych podczas zbioru oliwek — Jerusalem Post

W Izraelu, na Zachodnim Brzegu Jordanu, pięciu Palestyńczyków zostało rannych podczas incydentu w pobliżu wsi Beit Fajjar, gdzie ludzie zbierali oliwki. Wcześniej w pobliżu wsi Beit Ummar, na północ od Hebronu, Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelski samochód: kierowca doznał lekkich obrażeń od odłamków rozbitej przedniej szyby, informuje Jerusalem Post.

Incydent w pobliżu Beit Fajjar

Według izraelskich mediów w pobliżu Beit Fajjar zauważono grupę zamaskowanych żydowskich Izraelczyków uzbrojonych w pałki, którzy jechali pickupem. Informowano, że zmierzali oni w kierunku Palestyńczyków, którzy przybyli zbierać oliwki. Przed przybyciem sił bezpieczeństwa uczestnicy incydentu uszkodzili palestyński samochód.

Po przybyciu sił bezpieczeństwa teren ogłoszono zamkniętą strefą wojskową. Palestyńczycy mogli następnie kontynuować zbiory. Według Radia Armii, powołującego się na Siły Obronne Izraela, później do tego rejonu przybyły kolejne dziesiątki zamaskowanych osób, jednak opuściły one miejsce przed przybyciem dodatkowych sił.

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Poszukiwania uczestników incydentów

Według Sił Obronnych Izraela w drodze na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zauważyli dwa podejrzane samochody i oddali strzały w powietrze. Pojazdy odjechały w kierunku pobliskiego przyczółka osadniczego, który w komunikacie określono jako nielegalny. Później okazało się, że jeden z samochodów używanych przez uczestników incydentu był kradziony.

W rejonie Beit Ummar izraelskie siły bezpieczeństwa ustawiły blokady i rozpoczęły poszukiwania osób, które obrzuciły samochód kamieniami. Później policja zatrzymała czterech nieletnich podejrzanych o rzucanie kamieniami w autobus w rejonie Har Homa w Jerozolimie i wybicie jego tylnej szyby.

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