美国参议院拨款委员会国防小组委员会提出一项法案，计划在2027财年拨出近1.1万亿美元用于国防开支。该提案涵盖了总统唐纳德·特朗普政府的部分优先事项，但低于白宫提出的1.5万亿美元请求，Breaking Defense报道称。

政府曾请求在基础国防预算中拨款1.15万亿美元，并通过预算协调程序再拨款3500亿美元。立法者迄今尚未推进一项单独的协调方案，该方案原本应为大型项目提供资金，包括Golden Dome导弹防御系统、关键弹药采购，以及Defense Autonomous Warfare Group倡议的大部分内容。

部分资金将纳入预算

参议院拨款委员会成员提议将近690亿美元列为可自由支配资金。白宫最初将这笔资金作为一次性强制性支出提出请求。小组委员会表示，这种方式应能为美国联合部队的关键能力提供更稳定、更可预测的资金支持。

法案为Golden Dome提供94亿美元，为Defense Autonomous Warfare Group提供30亿美元。法案提议为弹药采购拨款472亿美元，其中406亿美元用于多年期合同，包括AMRAAM空对空导弹、Patriot PAC-3 MSE导弹和Precision Strike Missile Increment 1。

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F-35、直升机和舰艇

小组委员会还提议将F-35战斗机采购资金增加41亿美元。计划利用这些资金额外采购5架F-35A、5架F-35B和15架舰载型F-35C。政府原计划通过协调程序为53架飞机提供资金，并在基础预算请求中为另外32架提供资金。

陆军CH-47 Chinook直升机的拟议拨款为5.706亿美元，而总统请求中列出的金额为2.106亿美元。小组委员会还建议为Apache和Black Hawk直升机的改进型涡轮发动机项目拨款1.85亿美元。为应对无人机，提案建议为Coyote Block 2和Block 3系统增加1.5亿美元，同时建议将Enduring-High Energy Laser项目的资金削减6560万美元。

法案为造船业提供420亿美元，其中包括为第二艘DDG-51驱逐舰额外提供的19亿美元。另提议拨款17亿美元，用于减少预计的燃料资金缺口；拨款19亿美元，用于为新增和未获资金支持的需求提供灵活的战备资金。

该法案仍须经过参议院审议和表决。之后，参议院和众议院领导层必须就一份统一文件达成一致。国会必须在12月11日前解决这一问题，届时政府临时拨款将到期。

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