Podkomisja obrony Senatu USA ds. środków budżetowych przedstawiła projekt ustawy przewidujący niemal 1,1 bln dolarów na wydatki obronne w roku fiskalnym 2027. Propozycja obejmuje część priorytetów administracji prezydenta Donalda Trumpa, ale jest mniejsza od wniosku Białego Domu opiewającego na 1,5 bln dolarów, podaje Breaking Defense.

Administracja wnioskowała o 1,15 bln dolarów w ramach podstawowego budżetu obronnego oraz o kolejne 350 mld dolarów w drodze procedury uzgodnienia budżetowego. Ustawodawcy wciąż nie posunęli naprzód odrębnego pakietu uzgodnieniowego, który miał finansować duże programy, w tym system obrony przeciwrakietowej Golden Dome, zakupy krytycznie ważnej amunicji oraz większą część inicjatywy Defense Autonomous Warfare Group.

Część środków zostanie włączona do budżetu

Senaccy autorzy środków budżetowych zaproponowali przeznaczenie niemal 69 mld dolarów jako środków uznaniowych. Biały Dom początkowo wnioskował o te pieniądze jako o jednorazowe wydatki obowiązkowe. W podkomisji oświadczono, że takie podejście powinno zapewnić stabilniejsze i bardziej przewidywalne finansowanie krytycznie ważnych zdolności Połączonych Sił USA.

Projekt ustawy przewiduje 9,4 mld dolarów dla Golden Dome i 3 mld dolarów dla Defense Autonomous Warfare Group. Na zakup amunicji proponuje się przeznaczyć 47,2 mld dolarów, z czego 40,6 mld dolarów na kontrakty wieloletnie, w tym na pociski powietrze-powietrze AMRAAM, pociski Patriot PAC-3 MSE oraz Precision Strike Missile Increment 1.

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F-35, śmigłowce i okręty

Podkomisja proponuje również zwiększenie finansowania zakupu myśliwców F-35 o 4,1 mld dolarów. Za te środki planuje się nabyć dodatkowe pięć F-35A, pięć F-35B i 15 pokładowych F-35C. Administracja zamierzała sfinansować 53 samoloty w drodze procedury uzgodnieniowej, a kolejne 32 w podstawowym wniosku budżetowym.

Na wojskowe śmigłowce CH-47 Chinook proponuje się 570,6 mln dolarów zamiast 210,6 mln dolarów ujętych we wniosku prezydenta. Kolejne 185 mln dolarów podkomisja zaleciła przeznaczyć na program ulepszonego silnika turbinowego dla śmigłowców Apache i Black Hawk. Do zwalczania dronów proponuje się dodać 150 mln dolarów na systemy Coyote Block 2 i Block 3, jednocześnie zalecając zmniejszenie finansowania programu Enduring-High Energy Laser o 65,6 mln dolarów.

Na budowę okrętów projekt ustawy przewiduje 42 mld dolarów, w tym dodatkowe 1,9 mld dolarów na drugi niszczyciel DDG-51. Kolejne 1,7 mld dolarów proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie prognozowanego niedoboru finansowania paliwa, a 1,9 mld dolarów — na elastyczne finansowanie gotowości dla nowych i nieobjętych finansowaniem potrzeb.

Projekt ustawy musi jeszcze przejść rozpatrzenie i głosowanie w Senacie. Następnie kierownictwo Senatu i Izby Reprezentantów musi uzgodnić jednolity dokument. Kongres musi rozstrzygnąć tę kwestię do 11 grudnia, kiedy wygasa tymczasowe finansowanie rządu.

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