Оборонный подкомитет Сената США по ассигнованиям представил законопроект, предусматривающий почти $1,1 трлн на оборонные расходы в 2027 финансовом году. Предложение охватывает часть приоритетов администрации президента Дональда Трампа, но меньше запроса Белого дома на $1,5 трлн, сообщает Breaking Defense.

Администрация запрашивала $1,15 трлн в рамках базового оборонного бюджета и еще $350 млрд через процедуру бюджетного согласования. Законодатели до сих пор не продвинули отдельный пакет согласования, который должен был финансировать крупные программы, в частности систему противоракетной обороны Golden Dome, закупки критически важных боеприпасов и большую часть инициативы Defense Autonomous Warfare Group.

Часть средств включат в бюджет

Сенатские ассигнователи предложили предусмотреть почти $69 млрд в качестве дискреционных средств. Белый дом первоначально запрашивал эти деньги как единовременные обязательные расходы. В подкомитете заявили, что такой подход должен обеспечить более стабильное и предсказуемое финансирование критически важных возможностей Объединенных сил США.

Законопроект предусматривает $9,4 млрд для Golden Dome и $3 млрд для Defense Autonomous Warfare Group. На закупку боеприпасов предлагают выделить $47,2 млрд, из которых $40,6 млрд — на многолетние контракты, в частности на ракеты класса «воздух—воздух» AMRAAM, ракеты Patriot PAC-3 MSE и Precision Strike Missile Increment 1.

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F-35, вертолеты и корабли

Подкомитет также предлагает увеличить финансирование закупки истребителей F-35 на $4,1 млрд. За эти средства планируют приобрести дополнительные пять F-35A, пять F-35B и 15 палубных F-35C. Администрация рассчитывала профинансировать через процедуру согласования 53 самолета, а еще 32 — в базовом бюджетном запросе.

Для армейских вертолетов CH-47 Chinook предлагается $570,6 млн вместо $210,6 млн, заложенных в запросе президента. Еще $185 млн подкомитет рекомендовал выделить на программу усовершенствованного турбинного двигателя для вертолетов Apache и Black Hawk. Для противодействия беспилотникам предлагают добавить $150 млн на системы Coyote Block 2 и Block 3, одновременно рекомендуя сократить финансирование программы Enduring-High Energy Laser на $65,6 млн.

На кораблестроение законопроект предусматривает $42 млрд, в том числе дополнительные $1,9 млрд на второй эсминец DDG-51. Еще $1,7 млрд предлагают направить на сокращение прогнозируемого дефицита финансирования топлива, а $1,9 млрд — на гибкое финансирование готовности для новых и непрофинансированных потребностей.

Законопроект еще должен пройти рассмотрение и голосование в Сенате. После этого руководство Сената и Палаты представителей должно согласовать единый документ. Конгресс должен решить вопрос до 11 декабря, когда истекает срок действия временного финансирования правительства.

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