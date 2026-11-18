在有关广泛使用的Java平台OpenJDK存在关键漏洞的消息传出后，韩国召开了紧急网络安全会议。韩国科学和信息通信技术部以及韩国互联网与安全局敦促机构和企业立即检查其Java安装，并安装最新更新，《韩国先驱报》报道。

远程代码执行风险

据相关机构称，在特定硬件和软件条件下，这些漏洞可能允许攻击者无需身份验证即可远程执行恶意代码。其中一个被称为Java4Shell、编号为CVE-2026-114938的问题，与OpenJDK中Base64解码器的内存损坏错误有关。

Java被用于企业和政府IT系统，包括网络服务、协同工作系统以及企业资源规划软件。这引发了对关键业务运营潜在风险的担忧。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

更新与协调

甲骨文公司于美国时间周二发布了针对11个Java SE漏洞的修复程序，其中包括影响特定Java SE版本和GraalVM的漏洞。韩国当局建议优先更新可从互联网访问的服务和关键业务系统，并检查补丁是否正确安装。

青瓦台国家安全办公室在漏洞信息公开披露前就召开了紧急会议。科学、国防和内政部门、国家情报院以及金融监管机构的代表参加了会议。与会者同意实时交换威胁数据和有关防护措施的信息。

新的Java漏洞是在PHP出现严重问题数周后发现的。正是PHP漏洞促使韩国于10月22日将私营部门的网络威胁级别从“关注”上调至“谨慎”。

关注我们在