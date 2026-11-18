W Korei Południowej zwołano pilne posiedzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa po doniesieniach o krytycznych podatnościach w OpenJDK, powszechnie używanej platformie Java. Ministerstwo Nauki i ICT tego kraju oraz Koreańska Agencja Internetu i Bezpieczeństwa wezwały instytucje i firmy do natychmiastowego sprawdzenia instalacji Javy i zainstalowania najnowszych aktualizacji, informuje Korea Herald.

Ryzyko zdalnego wykonania kodu

Według tych instytucji podatności, w określonych warunkach sprzętowych i programowych, mogą umożliwić atakującym zdalne wykonanie złośliwego kodu bez uwierzytelnienia. Jeden z problemów, nazwany Java4Shell i oznaczony jako CVE-2026-114938, jest związany z błędem uszkodzenia pamięci w dekoderze Base64 wchodzącym w skład OpenJDK.

Java jest stosowana w korporacyjnych i rządowych systemach IT, w tym w usługach internetowych, systemach pracy grupowej oraz oprogramowaniu do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Wywołało to obawy o potencjalne zagrożenia dla krytycznych operacji.

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Aktualizacje i koordynacja

Oracle we wtorek czasu amerykańskiego wydał poprawki dla 11 podatności Java SE, w tym dotyczących określonych wersji Java SE i GraalVM. Władze Korei Południowej zaleciły w pierwszej kolejności aktualizację usług dostępnych z internetu i krytycznych systemów biznesowych, a także sprawdzenie poprawności instalacji poprawek.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Cheong Wa Dae przeprowadziło nadzwyczajne posiedzenie jeszcze przed publicznym ujawnieniem informacji o podatnościach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstw nauki, obrony i spraw wewnętrznych, Narodowej Służby Wywiadowczej oraz regulatorów finansowych. Uczestnicy uzgodnili wymianę w czasie rzeczywistym danych o zagrożeniach i informacji o środkach ochronnych.

Nowe podatności Javy wykryto kilka tygodni po poważnych problemach w PHP. To właśnie podatności PHP stały się podstawą do podniesienia przez Koreę Południową 22 października poziomu zagrożenia cybernetycznego dla sektora prywatnego z „uwagi” do „ostrożności”.

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