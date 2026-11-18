В Южной Корее созвали экстренное совещание по кибербезопасности после сообщений о критических уязвимостях в OpenJDK — широко распространенной платформе Java. Министерство науки и ИКТ страны и Корейское агентство интернета и безопасности призвали учреждения и компании немедленно проверить свои установки Java и установить актуальные обновления, сообщает Korea Herald.

Риск удаленного выполнения кода

По данным ведомств, уязвимости при определенных аппаратных и программных условиях могут позволить злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код без аутентификации. Одна из проблем, названная Java4Shell и обозначенная как CVE-2026-114938, связана с ошибкой повреждения памяти в декодере Base64 в составе OpenJDK.

Java применяется в корпоративных и государственных ИТ-системах, в частности в веб-сервисах, системах групповой работы и программном обеспечении для планирования ресурсов предприятий. Это вызвало обеспокоенность возможными рисками для критически важных операций.

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Обновления и координация

Oracle во вторник по американскому времени выпустила исправления для 11 уязвимостей Java SE, включая те, которые касаются отдельных версий Java SE и GraalVM. Южнокорейские власти посоветовали в первую очередь обновить сервисы, доступные из интернета, и критические бизнес-системы, а также проверить корректность установки патчей.

Офис национальной безопасности Чхонвадэ провел экстренное совещание еще до публичного раскрытия информации об уязвимостях. В нем участвовали представители министерств науки, обороны и внутренних дел, Национальной разведывательной службы и финансовых регуляторов. Участники договорились обмениваться данными об угрозах и информацией о защитных мерах в режиме реального времени.

Новые уязвимости в Java обнаружили через несколько недель после серьезных проблем в PHP. Именно уязвимости PHP стали основанием для того, чтобы Южная Корея 22 октября повысила уровень киберугрозы для частного сектора с «внимания» до «осторожности».

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