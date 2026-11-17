据《韩国先驱报》报道，韩国韩华集团今年将向其美国子公司投入超过1.5万亿韩元，即11.2亿美元，用于生产本地化以及发展美国国防领域的供应链。

向美国实体增资

该集团的三大防务部门——韩华航天、韩华海洋和韩华系统——已经完成或批准为其美国业务大幅增资。该媒体称，到今年年底，投资总额可能还会增加。

韩华航天通过四轮增资向Hanwha Defense USA投资了5085亿韩元。尤其是在9月，该公司投资1684亿韩元，收购了韩华系统持有的费城Philly Shipyard造船厂60%股份。这将把该集团在美国的造船和防务业务整合至一个部门。

此外，韩华航天向投资实体Hanwha Futureproof投入2802亿韩元，并向生产发动机部件的Hanwha Aerospace USA投入2202亿韩元。韩华海洋批准向Hanwha Ocean USA Holdings投入3250亿韩元，为Philly Shipyard、Hanwha Shipping和Hanwha Defense & Energy提供资金。韩华系统共向Hanwha Systems USA和HS USA Holdings投资1721亿韩元。

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合同与生产基地

8月，韩华航天签署协议，为美国陆军Mobile Tactical Cannon项目供应K9MH轮式自行榴弹炮原型车。此前，该公司在阿拉巴马州奥佩利卡租用了一个工业场地，用于本地整合和测试。

9月，韩华开始在阿肯色州建设弹药生产基地。该项目是价值22亿美元、为期七年的计划的一部分，计划生产155毫米火炮部件和发射药装药。该公司还在美国设立了两家与弹药生产相关的新实体。

在海事领域，韩华获得了一份价值2.69亿美元的合同，为美国海军和海军陆战队建造中型登陆舰。这是自2024年收购Philly Shipyard以来，美国海军首次订购新舰艇。

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