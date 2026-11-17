Південнокорейська Hanwha Group цього року спрямовує понад 1,5 трлн вон, або $1,12 млрд, своїм американським дочірнім компаніям для локалізації виробництва та розвитку ланцюгів постачання в оборонному секторі США, повідомляє Korea Herald.

Докапіталізація американських структур

Три оборонні підрозділи групи — Hanwha Aerospace, Hanwha Ocean і Hanwha Systems — уже здійснили або затвердили значні збільшення капіталу для американських операцій. За даними видання, до кінця року загальний обсяг вкладень може зрости.

Hanwha Aerospace вклала 508,5 млрд вон у Hanwha Defense USA в межах чотирьох раундів збільшення капіталу. Зокрема, у вересні компанія інвестувала 168,4 млрд вон для придбання 60-відсоткової частки Hanwha Systems у суднобудівній верфі Philly Shipyard у Філадельфії. Це має об’єднати американські суднобудівні та оборонні операції групи в одному підрозділі.

Окремо Hanwha Aerospace виділила 280,2 млрд вон інвестиційній структурі Hanwha Futureproof та 220,2 млрд вон компанії Hanwha Aerospace USA, яка виробляє компоненти для двигунів. Hanwha Ocean затвердила вкладення на 325 млрд вон у Hanwha Ocean USA Holdings для фінансування Philly Shipyard, Hanwha Shipping і Hanwha Defense & Energy. Hanwha Systems інвестувала сукупно 172,1 млрд вон у Hanwha Systems USA та HS USA Holdings.

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Контракти та виробничі майданчики

У серпні Hanwha Aerospace підписала угоду про постачання прототипів колісної самохідної гаубиці K9MH для програми армії США Mobile Tactical Cannon. Раніше компанія орендувала промисловий майданчик в Опеліці, штат Алабама, для локальної інтеграції та випробувань.

У вересні Hanwha розпочала будівництво виробничої бази боєприпасів в Арканзасі. Проєкт є частиною семирічного плану вартістю $2,2 млрд із виробництва 155-мм артилерійських компонентів і метальних зарядів. Компанія також створила у США дві нові структури, пов’язані з виробництвом боєприпасів.

У морському секторі Hanwha отримала контракт на $269 млн на будівництво середніх десантних кораблів для ВМС і Корпусу морської піхоти США. Це перше замовлення на нові кораблі для ВМС США після придбання Philly Shipyard у 2024 році.

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