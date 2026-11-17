Южнокорейская Hanwha Group в этом году направляет более 1,5 трлн вон, или $1,12 млрд, своим американским дочерним компаниям для локализации производства и развития цепочек поставок в оборонном секторе США, сообщает Korea Herald.

Докапитализация американских структур

Три оборонных подразделения группы — Hanwha Aerospace, Hanwha Ocean и Hanwha Systems — уже осуществили или одобрили значительные увеличения капитала для американских операций. По данным издания, до конца года общий объем вложений может вырасти.

Hanwha Aerospace вложила 508,5 млрд вон в Hanwha Defense USA в рамках четырех раундов увеличения капитала. В частности, в сентябре компания инвестировала 168,4 млрд вон для приобретения 60-процентной доли Hanwha Systems в судостроительной верфи Philly Shipyard в Филадельфии. Это должно объединить американские судостроительные и оборонные операции группы в одном подразделении.

Отдельно Hanwha Aerospace выделила 280,2 млрд вон инвестиционной структуре Hanwha Futureproof и 220,2 млрд вон компании Hanwha Aerospace USA, производящей компоненты для двигателей. Hanwha Ocean одобрила вложения на 325 млрд вон в Hanwha Ocean USA Holdings для финансирования Philly Shipyard, Hanwha Shipping и Hanwha Defense & Energy. Hanwha Systems совокупно инвестировала 172,1 млрд вон в Hanwha Systems USA и HS USA Holdings.

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Контракты и производственные площадки

В августе Hanwha Aerospace подписала соглашение о поставке прототипов колесной самоходной гаубицы K9MH для программы армии США Mobile Tactical Cannon. Ранее компания арендовала промышленную площадку в Опелике, штат Алабама, для локальной интеграции и испытаний.

В сентябре Hanwha начала строительство производственной базы боеприпасов в Арканзасе. Проект является частью семилетнего плана стоимостью $2,2 млрд по производству 155-мм артиллерийских компонентов и метательных зарядов. Компания также создала в США две новые структуры, связанные с производством боеприпасов.

В морском секторе Hanwha получила контракт на $269 млн на строительство средних десантных кораблей для ВМС и Корпуса морской пехоты США. Это первый заказ на новые корабли для ВМС США после приобретения Philly Shipyard в 2024 году.

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