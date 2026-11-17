Południowokoreańska Hanwha Group w tym roku kieruje ponad 1,5 bln wonów, czyli 1,12 mld dolarów, do swoich amerykańskich spółek zależnych, aby lokalizować produkcję i rozwijać łańcuchy dostaw w amerykańskim sektorze obronnym — informuje Korea Herald.

Dokapitalizowanie struktur w USA

Trzy jednostki obronne grupy — Hanwha Aerospace, Hanwha Ocean i Hanwha Systems — już przeprowadziły lub zatwierdziły znaczące podwyższenia kapitału dla swoich operacji w USA. Według publikacji, do końca roku łączna wartość inwestycji może wzrosnąć.

Hanwha Aerospace zainwestowała 508,5 mld wonów w Hanwha Defense USA w ramach czterech rund podwyższenia kapitału. W szczególności we wrześniu spółka zainwestowała 168,4 mld wonów, aby nabyć 60-procentowy udział Hanwha Systems w stoczni Philly Shipyard w Filadelfii. Ma to połączyć amerykańskie operacje stoczniowe i obronne grupy w jednej jednostce.

Osobno Hanwha Aerospace przeznaczyła 280,2 mld wonów dla struktury inwestycyjnej Hanwha Futureproof oraz 220,2 mld wonów dla Hanwha Aerospace USA, która produkuje komponenty silników. Hanwha Ocean zatwierdziła inwestycję w wysokości 325 mld wonów w Hanwha Ocean USA Holdings, aby finansować Philly Shipyard, Hanwha Shipping i Hanwha Defense & Energy. Hanwha Systems zainwestowała łącznie 172,1 mld wonów w Hanwha Systems USA i HS USA Holdings.

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Kontrakty i zakłady produkcyjne

W sierpniu Hanwha Aerospace podpisała umowę na dostawę prototypów kołowej haubicy samobieżnej K9MH dla programu Mobile Tactical Cannon armii USA. Wcześniej firma wynajęła teren przemysłowy w Opelice w stanie Alabama na potrzeby lokalnej integracji i testów.

We wrześniu Hanwha rozpoczęła budowę zakładu produkcji amunicji w Arkansas. Projekt jest częścią siedmioletniego planu o wartości 2,2 mld dolarów dotyczącego produkcji komponentów artyleryjskich kalibru 155 mm i ładunków miotających. Firma utworzyła także w USA dwie nowe struktury związane z produkcją amunicji.

W sektorze morskim Hanwha otrzymała kontrakt o wartości 269 mln dolarów na budowę średnich okrętów desantowych dla Marynarki Wojennej USA i Korpusu Piechoty Morskiej USA. Jest to pierwsze zamówienie na nowe okręty dla US Navy od czasu przejęcia Philly Shipyard w 2024 roku.

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