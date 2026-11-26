前卫摇滚乐队King Crimson的联合创始人、鼓手兼歌手迈克尔·贾尔斯去世，享年84岁。据《滚石》援引DGM唱片公司的消息报道，这位音乐家于周一去世。死因尚未公布。

唱片公司在声明中表示，贾尔斯的原创性、音乐好奇心以及对创作自由的执着，挑战了既有的惯例，并激励了几代音乐人。声明还指出了他对前卫音乐演变的贡献。

从Giles, Giles and Fripp到King Crimson

迈克尔·贾尔斯于1942年3月1日出生在伯恩茅斯。1967年，他与兄弟彼得以及吉他手罗伯特·弗里普共同组建了三人乐队Giles, Giles and Fripp。该乐队唯一一张专辑《The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp》于1968年发行。

彼得·贾尔斯于1968年11月离开乐队后，迈克尔·贾尔斯和弗里普与贝斯手格雷格·莱克及多乐器演奏家伊恩·麦克唐纳共同组建了King Crimson。彼得·辛菲尔德负责创作歌词和灯光设计。

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在King Crimson的工作

1969年，King Crimson发行了首张专辑《In the Court of the Crimson King》。贾尔斯在《21st Century Schizoid Man》和《The Court of the Crimson King》两首歌曲中担任鼓手。皮特·汤森德称这张专辑为“令人惊叹的杰作”。

1969年4月，乐队首次进行现场演出；7月，他们在海德公园举行的Rolling Stones音乐会上，面对65万名观众演出。在美国巡演期间，贾尔斯和麦克唐纳离开King Crimson，组建了McDonald and Giles二人组合，并于1970年发行同名专辑。同年，贾尔斯以客座鼓手身份回归，参与King Crimson第二张专辑《In the Wake of Poseidon》。

此后，这位音乐家与利奥·塞耶、凯文·艾尔斯、罗杰·格洛弗、尼尔·塞达卡和布莱恩·费里合作录音。2000年代初，他参与了21st Century Schizoid Band项目，并创立了Michael Giles Mad Band。

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