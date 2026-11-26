В возрасте 84 лет умер Майкл Джайлз — барабанщик и певец, который был сооснователем прогрессивной рок-группы King Crimson. Как сообщает Rolling Stone со ссылкой на лейбл DGM, музыкант умер в понедельник. Причину смерти не сообщили.

В заявлении лейбла отметили, что оригинальность Джайлза, его музыкальное любопытство и приверженность творческой свободе бросали вызов устоявшимся условностям и вдохновляли поколения музыкантов. Там также отметили его вклад в эволюцию прогрессивной музыки.

От Giles, Giles and Fripp до King Crimson

Майкл Джайлз родился 1 марта 1942 года в Борнмуте. В 1967 году он вместе с братом Питером и гитаристом Робертом Фриппом основал трио Giles, Giles and Fripp. Единственный альбом коллектива, The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, вышел в 1968 году.

После того как Питер Джайлз покинул группу в ноябре 1968 года, Майкл Джайлз и Фрипп сформировали King Crimson вместе с басистом Грегом Лейком и мультиинструменталистом Иэном Макдональдом. Питер Синфилд писал тексты и отвечал за световое оформление.

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Работа в King Crimson

В 1969 году King Crimson выпустили дебютный альбом In the Court of the Crimson King. Джайлз играл на ударных в композициях «21st Century Schizoid Man» и «The Court of the Crimson King». Пит Таунсенд назвал альбом «потрясающим шедевром».

В апреле 1969 года группа впервые выступила вживую, а в июле сыграла перед аудиторией из 650 тысяч человек на концерте Rolling Stones в Гайд-парке. Во время американского тура Джайлз и Макдональд покинули King Crimson и создали дуэт McDonald and Giles, который в 1970 году выпустил одноименный альбом. В том же году Джайлз вернулся в качестве приглашенного барабанщика для второго альбома King Crimson In the Wake of Poseidon.

После этого музыкант записывался с Лео Сэйером, Кевином Эйерсом, Роджером Гловером, Нилом Седакой и Брайаном Ферри. В начале 2000-х он участвовал в проекте 21st Century Schizoid Band, а также основал Michael Giles Mad Band.

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