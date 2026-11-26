Michael Giles, perkusista i wokalista, który był współzałożycielem progresywnego zespołu rockowego King Crimson, zmarł w wieku 84 lat. Jak podaje Rolling Stone, powołując się na wytwórnię DGM, muzyk zmarł w poniedziałek. Nie podano przyczyny śmierci.

W oświadczeniu wytwórni wskazano, że oryginalność Gilesa, jego muzyczna ciekawość i oddanie twórczej wolności podważały utrwalone konwencje oraz inspirowały pokolenia muzyków. Zwrócono również uwagę na jego wkład w ewolucję muzyki progresywnej.

Od Giles, Giles and Fripp do King Crimson

Michael Giles urodził się 1 marca 1942 roku w Bournemouth. W 1967 roku wraz z bratem Peterem i gitarzystą Robertem Frippem założył trio Giles, Giles and Fripp. Jedyny album zespołu, The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, ukazał się w 1968 roku.

Po tym, jak Peter Giles opuścił zespół w listopadzie 1968 roku, Michael Giles i Fripp utworzyli King Crimson wraz z basistą Gregiem Lake'em oraz multiinstrumentalistą Ianem McDonaldem. Peter Sinfield pisał teksty i odpowiadał za oprawę świetlną.

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Działalność w King Crimson

W 1969 roku King Crimson wydał debiutancki album In the Court of the Crimson King. Giles grał na perkusji w utworach „21st Century Schizoid Man” i „The Court of the Crimson King”. Pete Townshend nazwał album „zdumiewającym arcydziełem”.

W kwietniu 1969 roku zespół po raz pierwszy wystąpił na żywo, a w lipcu zagrał przed publicznością liczącą 650 tysięcy osób na koncercie Rolling Stones w Hyde Parku. Podczas amerykańskiej trasy Giles i McDonald opuścili King Crimson i utworzyli duet McDonald and Giles, który w 1970 roku wydał album pod tym samym tytułem. W tym samym roku Giles powrócił jako gościnny perkusista na drugi album King Crimson, In the Wake of Poseidon.

Następnie muzyk nagrywał z Leo Sayerem, Kevinem Ayersem, Rogerem Gloverem, Neilem Sedaką i Bryanem Ferrym. Na początku lat 2000. brał udział w projekcie 21st Century Schizoid Band, a także założył Michael Giles Mad Band.

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