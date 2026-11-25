据《滚石》报道，针对Cardi B和Offset在比佛利山庄一栋豪宅拍摄音乐视频的诉讼已被撤销。双方达成保密和解协议后，此案被终止。

保密和解

该刊消息人士证实，双方的协议具有保密性质。该协议是在4月双方均告知法官已准备好进行调解后达成的，也是在原定于1月5日举行的审判前数周达成的。双方代表均未向《滚石》发表评论。

业主的主张

房产所有者Bi LLC于2024年提起诉讼。该公司称，艺人代表以匿名方式预订了这座玻璃和铝结构的豪宅，并表示打算按照拍摄此类视频的费率为TikTok拍摄视频。原告称，Cardi B和Offset随后将这栋房屋独特的建筑作为歌曲《Like What》专业音乐视频的核心元素。

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Cardi B在社交平台X上否认了这些说法。她表示，自己以现金支付了1万美元租用24小时，并另行支付了额外一小时的费用。这名歌手还称，业主和房地产经纪人在整个拍摄期间都在现场。

2025年2月，法官拒绝在早期阶段驳回此案。裁决指出，该诉讼充分支持了这样一种说法：业主依赖于将拍摄TikTok视频的表述，而实际拍摄的是一部专业音乐视频。诉讼还指出，《Like What》在六个月内在YouTube上获得了超过2600万次观看。

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