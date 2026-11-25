W Beverly Hills zamknięto pozew przeciwko Cardi B i Offsetowi dotyczący nagrań teledysku w luksusowej rezydencji. Sprawę zakończono po tym, jak strony zawarły poufne porozumienie ugodowe, informuje Rolling Stone.

Poufna ugoda

Źródło magazynu potwierdziło, że porozumienie stron ma poufny charakter. Osiągnięto je po tym, jak w kwietniu obie strony poinformowały sędziego o gotowości do mediacji, a także kilka tygodni przed rozprawą zaplanowaną na 5 stycznia. Przedstawiciele obu stron nie udzielili komentarza Rolling Stone.

Istota roszczeń właściciela

Właściciel nieruchomości, Bi LLC, złożył pozew w 2024 roku. Firma twierdziła, że przedstawiciele artystów anonimowo zarezerwowali szklano-aluminiową rezydencję, deklarując zamiar nagrania filmu dla TikToka według stawki za taki materiał. Według powoda Cardi B i Offset później wykorzystali charakterystyczną architekturę domu jako centralny element profesjonalnego teledysku do utworu Like What.

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Cardi B zaprzeczała tym twierdzeniom w serwisie społecznościowym X. Twierdziła, że zapłaciła 10 tys. dolarów gotówką za 24-godzinny wynajem i osobno zapłaciła za dodatkową godzinę. Piosenkarka twierdziła również, że właściciele i agenci nieruchomości byli obecni na planie przez cały czas.

W lutym 2025 roku sędzia odmówił oddalenia sprawy na wczesnym etapie. W orzeczeniu wskazano, że pozew w wystarczającym stopniu uzasadnia twierdzenie, iż właściciel polegał na deklaracji o nagraniu filmu na TikToka, choć faktycznie nakręcono profesjonalny teledysk. W pozwie wskazano również, że Like What w ciągu sześciu miesięcy uzyskał ponad 26 milionów wyświetleń na YouTube.

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