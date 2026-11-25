В Беверли-Хиллз закрыли иск против Cardi B и Offset относительно съемок клипа в роскошном особняке. Дело прекратили после того, как стороны заключили конфиденциальное соглашение об урегулировании спора, сообщает Rolling Stone.

Конфиденциальное урегулирование

Источник издания подтвердил, что договоренность сторон носит конфиденциальный характер. Она была достигнута после того, как в апреле обе стороны сообщили судье о готовности к медиации, а также за несколько недель до судебного разбирательства, назначенного на 5 января. Представители обеих сторон не предоставили комментариев Rolling Stone.

Суть претензий владельца

Владелец недвижимости Bi LLC подал иск в 2024 году. Компания утверждала, что представители артистов анонимно забронировали стеклянно-алюминиевый особняк, заявив о намерении снять видео для TikTok по тарифу для такого ролика. По версии истца, Cardi B и Offset впоследствии использовали выразительную архитектуру дома как центральный элемент профессионального клипа на песню Like What.

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Cardi B отрицала эти утверждения в социальной сети X. Она заявляла, что заплатила 10 тысяч долларов наличными за 24-часовую аренду и отдельно оплатила дополнительный час. Певица также утверждала, что владельцы и риелторы присутствовали на съемочной площадке все время.

В феврале 2025 года судья отказался закрыть дело на ранней стадии. В решении отмечалось, что иск в достаточной степени обосновывает утверждение о том, что владелец полагался на заявление о съемках видео для TikTok, хотя фактически был снят профессиональный музыкальный клип. В иске также указывалось, что Like What за шесть месяцев набрал более 26 миллионов просмотров на YouTube.

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