据苏丹人权观察组织称，苏丹东南部青尼罗州发生的无人机袭击造成至少19名平民死亡。另有近25人受伤，其中大多数是儿童，阿纳多卢通讯社报道。

两座城市的受害者

该人权组织称，袭击发生在周二，大多数伤亡人员是在埃德达马津市记录到的。据该组织说法，苏丹准军事组织快速支援部队向该市的居民区和设施发射了30多架装有炸药的无人机，数万名境内流离失所者目前居住在那里。

在埃德达马津，来自四个家庭的17人死亡：穆罕默德·萨利姆家族3人、阿尔杜米·阿明·阿尔哈迪家族7人、哈桑·穆罕默德·艾哈迈德家族4人以及祖哈尔家族3人。观察组织称，另有两人在埃尔罗赛雷斯市死亡。

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各方声明与战斗行动

该观察组织表示，袭击目标是手无寸铁的平民，包括儿童、妇女和老年人。该组织呼吁国际社会对快速支援部队以及其指控为该部队提供武器、资金和政治支持的个人实施制裁。人权人士还呼吁保护平民，并停止无人机袭击和炮击。

苏丹当局和快速支援部队没有立即就伤亡报告发表评论。目击者告诉阿纳多卢通讯社，苏丹军队防空部队于周二晚间击退了针对埃德达马津的无人机袭击；他们听到密集的防空火力和爆炸声，并看到浓烟。

袭击发生之际，青尼罗州的战斗重新爆发。快速支援部队周一宣布已控制具有战略意义的苏达地区，而苏丹军队则表示已提高战备状态，并在该州部署第4步兵师部队。

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