Co najmniej 19 cywilów zginęło w wyniku ataków dronów w stanie Nil Błękitny w południowo-wschodnim Sudanie, według Sudańskiego Obserwatorium Praw Człowieka. Kolejne niemal 25 osób zostało rannych, większość z nich to dzieci, poinformowała Anadolu Agency.

Ofiary w dwóch miastach

Organizacja praw człowieka twierdzi, że ataki miały miejsce we wtorek, a większość ofiar odnotowano w mieście Ed Damazin. Według jej wersji paramilitarne Sudańskie Siły Szybkiego Wsparcia wystrzeliły ponad 30 dronów z ładunkami wybuchowymi w kierunku dzielnic mieszkalnych i obiektów w mieście, w którym przebywają dziesiątki tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych.

W Ed Damazin zginęło 17 członków czterech rodzin: troje z rodziny Mohameda Salema, siedmioro z rodziny Al-Dumi Al-Amina Al-Hadiego, czworo z rodziny Hassana Mohameda Ahmeda oraz troje z rodziny Zuhal. Kolejne dwie osoby zginęły w mieście Er Roseires, według obserwatorium.

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Oświadczenia stron i działania bojowe

Obserwatorium oświadczyło, że celem ataków byli nieuzbrojeni cywile, w tym dzieci, kobiety i osoby starsze. Organizacja wezwała społeczność międzynarodową do nałożenia sankcji na Siły Szybkiego Wsparcia oraz osoby, które oskarża o dostarczanie im broni, finansowanie i wsparcie polityczne. Obrońcy praw człowieka wezwali także do ochrony ludności cywilnej oraz zaprzestania ataków dronów i ostrzałów.

Władze Sudanu i Siły Szybkiego Wsparcia nie skomentowały od razu doniesień o ofiarach. Świadkowie powiedzieli Anadolu Agency, że we wtorek wieczorem siły obrony powietrznej armii sudańskiej odparły atak dronów na Ed Damazin; słyszeli intensywny ogień przeciwlotniczy i eksplozje oraz widzieli dym.

Ataki nastąpiły w czasie wznowienia walk w stanie Nil Błękitny. Siły Szybkiego Wsparcia oświadczyły w poniedziałek, że przejęły kontrolę nad strategicznym obszarem Suda, podczas gdy armia sudańska poinformowała o podniesieniu gotowości bojowej i rozmieszczeniu jednostek 4. Dywizji Piechoty w stanie.

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