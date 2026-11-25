По меньшей мере 19 мирных жителей, по данным Суданской обсерватории прав человека, погибли в результате атак беспилотников в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана. Еще почти 25 человек получили ранения, большинство из них — дети, сообщает Anadolu Agency.

Жертвы в двух городах

Правозащитная организация утверждает, что атаки произошли во вторник, а большинство жертв зафиксировали в городе Эд-Дамазин. По ее версии, военизированные Силы быстрой поддержки Судана запустили более 30 беспилотников со взрывчаткой по жилым кварталам и объектам города, где находятся десятки тысяч внутренне перемещенных лиц.

В Эд-Дамазине погибли 17 членов четырех семей: трое из семьи Мохамеда Салема, семеро из семьи Аль-Думи Аль-Амина Аль-Хади, четверо из семьи Хассана Мохамеда Ахмеда и трое из семьи Зухаль. Еще два человека, по данным обсерватории, погибли в городе Эр-Росейрес.

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Заявления сторон и боевые действия

Обсерватория заявила, что целью атак были безоружные мирные жители, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Организация призвала международное сообщество ввести санкции против Сил быстрой поддержки и лиц, которых она обвиняет в поставках им оружия, финансировании и политической поддержке. Правозащитники также призвали защитить мирных жителей и прекратить атаки дронов и обстрелы.

Суданские власти и Силы быстрой поддержки сразу не прокомментировали сообщения о жертвах. Свидетели рассказали Anadolu Agency, что во вторник вечером силы противовоздушной обороны суданской армии отбили атаку дронов на Эд-Дамазин; они слышали интенсивный зенитный огонь, взрывы и видели дым.

Атаки произошли на фоне возобновления боев в штате Голубой Нил. Силы быстрой поддержки в понедельник заявили об установлении контроля над стратегическим районом Суда, тогда как суданская армия сообщила о повышении боевой готовности и развертывании подразделений 4-й пехотной дивизии в штате.

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