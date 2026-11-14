英国首相安迪·伯纳姆在兰迪德诺举行的威尔士工党大会上表示，在5月的塞内德议会选举遭遇历史性失利前，该党可能偏离了权力下放原则。正如阿纳多卢通讯社报道，他呼吁该党重新与社区建立联系，并制定共同的政治愿景。

呼吁合作

首相表示，工党可能没有充分倾听民众的声音，也不再向威尔士社区下放更多权力。支持进一步向地方议会下放权力的伯纳姆表示，他希望建立一支团结的威尔士工党团队，其成员将朝着同一方向努力。

他还表示，不希望给威尔士工党领袖肯·斯凯茨及其同事制造问题。首相补充说，他已向威尔士政府提议全面下放就业支持方面的权力。

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选举失利之后

伯纳姆的讲话是在关于威尔士工党选举失利原因的审查报告发布之前发表的。这一结果结束了该党在威尔士权力下放政府中长达27年的执政。

伯纳姆承认，这一结果难以接受，但表示该党将以更强大的姿态回归，并提出在更公平的英国建设更强大威尔士的愿景。在威尔士政府中工党的成就方面，他列举了免费学校餐食、免费药品处方以及成立威尔士交通运输公司。

首相还提到最近访问阿伯凡，并表示那里的灾难给他留下了最深刻的印记。他强调了正义和社区尊严的重要性，并表示他希望看到威尔士成为一个重新工业化的国家，恢复中心商业街。

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