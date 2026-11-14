Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил на конференции Валлийской лейбористской партии в Лландидно, что перед историческим поражением на выборах в Сенедд в мае партия могла отойти от принципов деволюции. Как сообщает Anadolu Agency, он призвал партию восстановить связь с общинами и выработать общее политическое видение.

Призыв к сотрудничеству

По словам премьера, лейбористы могли недостаточно прислушиваться к людям и перестать передавать больше полномочий общинам Уэльса. Бернем, выступающий за дальнейшую передачу полномочий местным советам, заявил о стремлении создать единую команду Лейбористской партии в Уэльсе, члены которой будут работать в одном направлении.

Он также сказал, что не хочет создавать проблемы для лидера Валлийской лейбористской партии Кена Скейтса и его коллег. Премьер добавил, что предложил правительству Уэльса полную передачу полномочий в сфере поддержки занятости.

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После поражения на выборах

Выступление Бернема состоялось перед публикацией обзора причин поражения Валлийской лейбористской партии на выборах. Этот результат завершил 27-летний период пребывания партии у власти в децентрализованном правительстве Уэльса.

Бернем признал, что принять результат было сложно, однако заявил, что партия вернется более сильной с видением более сильного Уэльса в более справедливой Великобритании. Среди достижений лейбористов в правительстве Уэльса он назвал бесплатное школьное питание, бесплатные рецепты на лекарства и создание Transport for Wales.

Премьер также упомянул недавний визит в Аберфан и сказал, что катастрофа там оставила на нем наибольший след. Он подчеркнул важность справедливости и достоинства общин, а также заявил, что видит Уэльс реиндустриализированной страной с восстановленными центральными торговыми улицами.

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