Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на конференції Валлійської лейбористської партії у Лландідно заявив, що перед історичною поразкою на виборах до Сенедду в травні партія могла відійти від принципів деволюції. Як повідомляє Anadolu Agency, він закликав партію відновити зв’язок із громадами та виробити спільне політичне бачення.

Заклик до співпраці

За словами прем’єра, лейбористи могли недостатньо дослухатися до людей і перестати передавати більше повноважень громадам Уельсу. Бернем, який виступає за подальшу передачу повноважень місцевим радам, заявив про прагнення створити єдину команду Лейбористської партії в Уельсі, члени якої працюватимуть в одному напрямку.

Він також сказав, що не хоче створювати проблем для лідера Валлійської лейбористської партії Кена Скейтса та його колег. Прем’єр додав, що запропонував уряду Уельсу повну передачу повноважень щодо підтримки працевлаштування.

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Після виборчої поразки

Виступ Бернема відбувся напередодні публікації огляду причин поразки Валлійської лейбористської партії на виборах. Цей результат завершив 27-річне перебування партії при владі в децентралізованому уряді Уельсу.

Бернем визнав, що прийняти результат було складно, однак заявив, що партія повернеться сильнішою з баченням сильнішого Уельсу у справедливішій Великій Британії. Серед здобутків лейбористів у валлійському уряді він назвав безкоштовне шкільне харчування, безкоштовні рецепти на ліки та створення Transport for Wales.

Прем’єр також згадав недавній візит до Аберфана і сказав, що катастрофа там залишила на ньому найбільший слід. Він наголосив на важливості справедливості, гідності громад, а також заявив, що бачить Уельс реіндустріалізованою країною з відновленими центральними торговельними вулицями.

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