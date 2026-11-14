Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham powiedział na konferencji Walijskiej Partii Pracy w Llandudno, że przed historyczną porażką w majowych wyborach do Seneddu partia mogła odejść od zasad dewolucji. Jak informuje Anadolu Agency, wezwał partię do odbudowania więzi ze społecznościami i wypracowania wspólnej wizji politycznej.

Apel o współpracę

Według premiera Partia Pracy mogła niewystarczająco wsłuchiwać się w głos ludzi i przestać przekazywać więcej uprawnień społecznościom Walii. Burnham, który opowiada się za dalszym przekazywaniem uprawnień lokalnym radom, powiedział, że chce stworzyć zjednoczony zespół Partii Pracy w Walii, którego członkowie będą działać w tym samym kierunku.

Powiedział także, że nie chce stwarzać problemów liderowi Walijskiej Partii Pracy Kenowi Skatesowi i jego współpracownikom. Premier dodał, że zaproponował rządowi Walii pełne przekazanie uprawnień w zakresie wsparcia zatrudnienia.

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Po porażce wyborczej

Wystąpienie Burnhama odbyło się przed publikacją przeglądu przyczyn porażki Walijskiej Partii Pracy w wyborach. Wynik ten zakończył 27-letni okres sprawowania przez partię władzy w zdecentralizowanym rządzie Walii.

Burnham przyznał, że wynik był trudny do zaakceptowania, jednak powiedział, że partia powróci silniejsza z wizją silniejszej Walii w bardziej sprawiedliwej Wielkiej Brytanii. Wśród osiągnięć Partii Pracy w walijskim rządzie wymienił bezpłatne posiłki szkolne, bezpłatne recepty na leki oraz utworzenie Transport for Wales.

Premier wspomniał również o niedawnej wizycie w Aberfan i powiedział, że tamtejsza katastrofa pozostawiła na nim największe piętno. Podkreślił znaczenie sprawiedliwości i godności społeczności, a także oświadczył, że widzi Walię jako reindustrializowany kraj z odnowionymi centralnymi ulicami handlowymi.

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