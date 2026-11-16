以色列总理本雅明·内塔尼亚胡11月16日在耶路撒冷会见捷克政府首脑安德烈·巴比什时表示，伊朗的军事和核野心不仅威胁以色列，也威胁欧洲。他表示，欧洲并非旁观者，本身就是目标。

据《耶路撒冷邮报》报道，两国领导人首先举行了双边会晤，随后进行了扩大后的政府间会谈。负责外交、国防、卫生和体育事务的部长，以及以色列国家安全委员会负责人、内塔尼亚胡的军事秘书和大使均参加了会谈。

防空领域合作

内塔尼亚胡强调了以色列与捷克之间的防务合作，尤其是在防空领域。他表示，以色列防空系统已在帮助保护捷克领空，两国正在开展下一代防务技术合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

捷克于9月接收了全部四套以色列制造的SPYDER防空系统。这些系统根据2021年签署的政府间协议交付。该系统由Rafael Advanced Defense Systems开发，旨在拦截飞机、无人机和导弹。布拉格还讨论了购买更多以色列防空系统的可能性，其中包括Arrow系统。

关于伊朗和欧洲的表态

内塔尼亚胡声称，伊朗的导弹、恐怖活动和核野心并不局限于以色列边境。他还表示，以色列针对伊朗及与其有关联组织的军事行动改变了中东的安全局势，不过据他所说，这项工作尚未完成。

这位以色列总理提及捷克斯洛伐克在1948年独立战争期间向以色列提供的军事援助，并称当前的防务合作是两国历史联系的延续。他还批评一些西欧政府，称它们更关注谴责以色列，而非打击恐怖主义。

关注我们在