Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с главой правительства Чехии Андреем Бабишем в Иерусалиме 16 ноября заявил, что военные и ядерные амбиции Ирана угрожают не только Израилю, но и Европе. По его словам, Европа не является сторонним наблюдателем, а сама является целью.

Как сообщает Jerusalem Post, лидеры сначала провели двустороннюю встречу, после которой состоялись расширенные межправительственные переговоры. В них участвовали министры, отвечающие за иностранные дела, оборону, здравоохранение и спорт, а также глава Совета национальной безопасности Израиля, военный секретарь Нетаньяху и послы.

Сотрудничество в сфере ПВО

Нетаньяху подчеркнул оборонное сотрудничество Израиля и Чехии, в частности в сфере противовоздушной обороны. Он заявил, что израильские системы ПВО уже помогают защищать воздушное пространство Чехии, а страны работают над оборонными технологиями следующего поколения.

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Чехия получила все четыре системы противовоздушной обороны SPYDER израильского производства в сентябре. Они были поставлены в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2021 году. Системы, разработанные Rafael Advanced Defense Systems, предназначены для перехвата самолетов, беспилотников и ракет. Прага также обсуждала возможность приобретения дополнительных израильских систем ПВО, в частности Arrow.

Заявления об Иране и Европе

Нетаньяху утверждал, что иранские ракеты, террористическая деятельность и ядерные амбиции не ограничиваются границами Израиля. Он также заявил, что израильские военные операции против Ирана и связанных с ним группировок изменили ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке, хотя эта работа, по его словам, еще не завершена.

Израильский премьер упомянул военную помощь Чехословакии Израилю во время войны за независимость 1948 года и назвал нынешнее оборонное сотрудничество продолжением исторических связей двух стран. Он также раскритиковал часть западноевропейских правительств, которые, по его утверждению, уделяют больше внимания осуждению Израиля, чем противодействию терроризму.

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