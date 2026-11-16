Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з главою уряду Чехії Андреєм Бабішем у Єрусалимі 16 листопада заявив, що військові та ядерні амбіції Ірану загрожують не лише Ізраїлю, а й Європі. За його словами, Європа не є стороннім спостерігачем, а сама є ціллю.

Як повідомляє Jerusalem Post, лідери спершу провели двосторонню зустріч, після якої відбулися розширені міжурядові переговори. У них брали участь міністри, відповідальні за зовнішні справи, оборону, охорону здоров’я та спорт, а також глава Ради національної безпеки Ізраїлю, військовий секретар Нетаньягу й посли.

Співпраця у сфері ППО

Нетаньягу наголосив на оборонній співпраці Ізраїлю та Чехії, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Він заявив, що ізраїльські системи ППО вже допомагають захищати повітряний простір Чехії, а країни працюють над оборонними технологіями наступного покоління.

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Чехія отримала всі чотири системи протиповітряної оборони SPYDER ізраїльського виробництва у вересні. Їх поставили в межах міжурядової угоди, підписаної 2021 року. Системи, розроблені Rafael Advanced Defense Systems, призначені для перехоплення літаків, безпілотників і ракет. Прага також обговорювала можливість придбання додаткових ізраїльських систем ППО, зокрема Arrow.

Заяви про Іран і Європу

Нетаньягу стверджував, що іранські ракети, терористична діяльність і ядерні амбіції не обмежуються кордонами Ізраїлю. Він також заявив, що ізраїльські військові операції проти Ірану та пов’язаних із ним угруповань змінили безпекову ситуацію на Близькому Сході, хоча ця робота, за його словами, ще не завершена.

Ізраїльський прем’єр згадав військову допомогу Чехословаччини Ізраїлю під час війни за незалежність 1948 року та назвав нинішню оборонну співпрацю продовженням історичних зв’язків двох країн. Він також розкритикував частину західноєвропейських урядів, які, за його твердженням, приділяють більше уваги засудженню Ізраїлю, ніж протидії тероризму.

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