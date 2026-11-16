Premier Izraela Binjamin Netanjahu podczas spotkania z premierem Czech Andrejem Babišem w Jerozolimie 16 listopada oświadczył, że militarne i nuklearne ambicje Iranu zagrażają nie tylko Izraelowi, lecz także Europie. Jak powiedział, Europa nie jest biernym obserwatorem, lecz sama jest celem.

Jak podaje „Jerusalem Post”, przywódcy najpierw odbyli dwustronne spotkanie, po którym przeprowadzono rozszerzone rozmowy międzyrządowe. Uczestniczyli w nich ministrowie odpowiedzialni za sprawy zagraniczne, obronę, zdrowie i sport, a także szef izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz wojskowy Netanjahu oraz ambasadorowie.

Współpraca w dziedzinie obrony powietrznej

Netanjahu podkreślił współpracę obronną Izraela i Czech, w szczególności w dziedzinie obrony powietrznej. Oświadczył, że izraelskie systemy obrony powietrznej już pomagają chronić czeską przestrzeń powietrzną, a państwa pracują nad technologiami obronnymi nowej generacji.

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Czechy otrzymały we wrześniu wszystkie cztery wyprodukowane w Izraelu systemy obrony powietrznej SPYDER. Dostarczono je w ramach umowy międzyrządowej podpisanej w 2021 roku. Systemy opracowane przez Rafael Advanced Defense Systems są przeznaczone do przechwytywania samolotów, dronów i rakiet. Praga omawiała również możliwość zakupu dodatkowych izraelskich systemów obrony powietrznej, w tym Arrow.

Oświadczenia o Iranie i Europie

Netanjahu twierdził, że irańskie rakiety, działalność terrorystyczna i ambicje nuklearne nie ograniczają się do granic Izraela. Oświadczył również, że izraelskie operacje wojskowe przeciwko Iranowi i powiązanym z nim ugrupowaniom zmieniły sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, choć ta praca, jak powiedział, nie została jeszcze zakończona.

Izraelski premier wspomniał o pomocy wojskowej Czechosłowacji dla Izraela podczas wojny o niepodległość w 1948 roku i nazwał obecną współpracę obronną kontynuacją historycznych więzi między oboma krajami. Skrytykował również część rządów Europy Zachodniej, które, jak twierdził, poświęcają więcej uwagi potępianiu Izraela niż przeciwdziałaniu terroryzmowi.

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