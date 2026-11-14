以色列总统艾萨克·赫尔佐格于11月8日授权“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特组建政府。这给以色列与黎巴嫩恢复谈判带来了不确定性：贝鲁特正在等待新一届以色列内阁组建后，再同意确定下一次会晤日期，Asharq Al-Awsat报道。

艾森科特获得了67名以色列议会议员的推荐，而本雅明·内塔尼亚胡获得46名议员支持。艾森科特有28天时间组建联盟，且可将这一期限再延长14天。在权力移交前，内塔尼亚胡及其内阁仍保留职权。

谈判仍处于暂停状态

一名黎巴嫩政府消息人士向该媒体表示，与以色列的谈判已暂停，直至以色列下一届政府的情况明朗，但与华盛顿的接触仍在继续。该消息人士称，美国发起了在佛罗里达州坦帕举行的最近一轮谈判。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

上一轮谈判结束时未确定下一次会晤的日期。双方在落实三方框架协议、以色列从黎巴嫩领土撤出其部队以及解除真主党武装等问题上仍存在分歧。

对艾森科特可能立场的评估

前黎巴嫩议员法雷斯·苏韦德认为，以色列领导层的更迭不会改变该国的战略路线，也不会停止与黎巴嫩的谈判。他认为，谈判可能促成两国达成新的安排，但未必会达成和平协议。

苏韦德还推测，艾森科特的军事经验可能使他的谈判立场至少与内塔尼亚胡一样强硬。他评估称，安全、军事和国内政治因素可能会影响艾森科特的做法。

关注我们在