Prezydent Izraela Icchak Herzog 8 listopada powierzył liderowi partii „Jaszar” Gadiemu Eisenkotowi utworzenie rządu. Stworzyło to niepewność co do wznowienia negocjacji Izraela z Libanem: Bejrut czeka na utworzenie nowego izraelskiego gabinetu, zanim zgodzi się na datę kolejnego spotkania — informuje Asharq Al-Awsat.

Eisenkot otrzymał rekomendacje od 67 deputowanych Knesetu, podczas gdy Benjamina Netanjahu poparło 46 parlamentarzystów. Eisenkot ma 28 dni na utworzenie koalicji, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 14 dni. Do czasu przekazania władzy Netanjahu i jego gabinet zachowują swoje uprawnienia.

Negocjacje pozostają wstrzymane

Źródło w libańskim rządzie oświadczyło gazecie, że negocjacje z Izraelem są zawieszone do czasu wyjaśnienia kwestii kolejnego rządu w Izraelu, choć kontakty z Waszyngtonem trwają. Według rozmówcy ostatnią rundę negocjacji w Tampie na Florydzie zainicjowały Stany Zjednoczone.

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Poprzednia runda zakończyła się bez ustalenia daty kolejnego spotkania. Strony nadal różnią się w kwestii realizacji trójstronnej umowy ramowej, wycofania przez Izrael swoich sił z terytorium Libanu oraz rozbrojenia Hezbollahu.

Oceny możliwego stanowiska Eisenkota

Były libański deputowany Fares Souaid uważa, że zmiana przywództwa w Izraelu nie zmieni strategicznego kursu kraju ani nie zatrzyma negocjacji z Libanem. Jego zdaniem mogą one doprowadzić do nowych ustaleń między oboma krajami, choć niekoniecznie do porozumienia pokojowego.

Souaid przypuścił również, że doświadczenie wojskowe Eisenkota może sprawić, iż jego stanowisko negocjacyjne będzie co najmniej tak twarde jak stanowisko Netanjahu. Według jego oceny na podejście Eisenkota mogą wpływać czynniki bezpieczeństwa, wojskowe i wewnątrzpolityczne.

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