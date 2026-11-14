Президент Израиля Ицхак Герцог 8 ноября поручил лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать правительство. Это создало неопределенность относительно возобновления переговоров Израиля с Ливаном: Бейрут ожидает формирования нового израильского кабинета, прежде чем согласовать дату следующей встречи, сообщает Asharq Al-Awsat.

Айзенкот получил рекомендации от 67 депутатов Кнессета, тогда как Биньямина Нетаньяху поддержали 46 парламентариев. На формирование коалиции Айзенкот имеет 28 дней с возможностью продления этого срока еще на 14 дней. До передачи власти Нетаньяху и его кабинет сохраняют свои полномочия.

Переговоры остаются на паузе

Ливанский правительственный источник заявил изданию, что переговоры с Израилем приостановлены до появления ясности относительно следующего правительства в Израиле, хотя контакты с Вашингтоном продолжаются. По словам собеседника, США инициировали последний раунд переговоров в Тампе, штат Флорида.

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Предыдущий раунд завершился без определения даты следующей встречи. Стороны по-прежнему расходятся во взглядах на реализацию трехстороннего рамочного соглашения, вывод Израилем своих сил с ливанской территории и разоружение «Хезболлы».

Оценки возможной позиции Айзенкота

Бывший ливанский депутат Фарес Суайд считает, что смена руководства в Израиле не изменит стратегический курс страны и не остановит переговоры с Ливаном. По его мнению, они могут привести к новым договоренностям между двумя странами, хотя и не обязательно к мирному соглашению.

Суайд также предположил, что военный опыт Айзенкота может сделать его переговорную позицию как минимум столь же жесткой, как у Нетаньяху. По его оценке, на подход Айзенкота могут влиять факторы безопасности, военные и внутриполитические факторы.

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