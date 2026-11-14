Президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд — Asharq Al-Awsat

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 8 листопада доручив лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати уряд. Це створило невизначеність щодо відновлення переговорів Ізраїлю з Ліваном: Бейрут очікує на формування нового ізраїльського кабінету, перш ніж погоджувати дату наступної зустрічі, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Айзенкот отримав рекомендації від 67 депутатів Кнесету, тоді як Біньяміна Нетаньягу підтримали 46 парламентарів. На формування коаліції Айзенкот має 28 днів із можливістю продовження цього терміну ще на 14 днів. До передання влади Нетаньягу та його кабінет зберігають свої повноваження.

Переговори залишаються на паузі

Ліванське урядове джерело заявило виданню, що переговори з Ізраїлем призупинені до появи ясності щодо наступного уряду в Ізраїлі, хоча контакти з Вашингтоном тривають. За словами співрозмовника, США ініціювали останній раунд переговорів у Тампі, штат Флорида.

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Попередній раунд завершився без визначення дати наступної зустрічі. Сторони й далі мають розбіжності щодо реалізації тристоронньої рамкової угоди, виведення Ізраїлем своїх сил з ліванської території та роззброєння «Хезболли».

Оцінки можливої позиції Айзенкота

Колишній ліванський депутат Фарес Суайд вважає, що зміна керівництва в Ізраїлі не змінить стратегічного курсу країни та не зупинить переговорів із Ліваном. На його думку, вони можуть привести до нових домовленостей між двома країнами, хоча й не обов’язково до мирної угоди.

Суайд також припустив, що військовий досвід Айзенкота може зробити його переговорну позицію щонайменше настільки ж жорсткою, як у Нетаньягу. За його оцінкою, на підхід Айзенкота можуть впливати безпекові, військові та внутрішньополітичні чинники.

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