以色列总统艾萨克·赫尔佐格在耶路撒冷举行的ELNET峰会上谴责犹太极端分子针对约旦河西岸巴勒斯坦人的暴力行为，并表示必须追究责任人的责任。据《耶路撒冷邮报》报道，这位以色列总统强调，袭击无辜民众和社区违背犹太及以色列价值观。

呼吁追究责任

赫尔佐格表示，对平民实施暴力没有任何正当理由，此类行为并不代表以色列社会。他说，以色列执法机构正致力于查明参与袭击者、将其逮捕、展开调查并予以起诉。

他的声明是在约旦河西岸巴勒斯坦社区发生一系列事件的报道背景下发表的。11月22日，《耶路撒冷邮报》报道了该地区多个地点发生的袭击和财产损坏事件。11月早些时候，赫尔佐格曾警告以色列高级官员，民族主义暴力活动加剧可能对安全造成严重后果。

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与欧洲及邻国的关系

总统还呼吁加强以色列与欧洲的外交合作，并表示欧洲国家的反犹主义和对犹太社区的恐吓正在增加。他将对以色列政府政策的合理批评与针对以色列作为犹太国家身份的攻击区分开来。

赫尔佐格还特别提到以色列与阿拉伯联合酋长国、摩洛哥和巴林的关系，称其是更广泛地区外交合作的一部分。他还强调了保持与约旦和埃及开放对话渠道的重要性。总统称与埃及签订的和平条约是长期以来维护地区稳定的因素，并强调约旦对以色列具有战略重要性。

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