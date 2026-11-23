Prezydent Izraela Icchak Herzog podczas szczytu ELNET w Jerozolimie potępił przemoc żydowskich ekstremistów wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu i oświadczył, że winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jak informuje Jerusalem Post, izraelski prezydent podkreślił, że ataki na niewinnych ludzi i społeczności są sprzeczne z żydowskimi i izraelskimi wartościami.

Wezwanie do odpowiedzialności

Herzog oświadczył, że nie ma usprawiedliwienia dla przemocy wobec cywilów, a takie działania nie reprezentują izraelskiego społeczeństwa. Według niego izraelskie organy ścigania pracują nad ustaleniem osób zaangażowanych w ataki, ich zatrzymaniem, przeprowadzeniem śledztwa i postawieniem ich przed sądem.

Jego oświadczenie padło w związku z serią doniesień o incydentach w palestyńskich społecznościach na Zachodnim Brzegu. 22 listopada Jerusalem Post pisał o atakach i zniszczeniu mienia w kilku miejscach regionu. Wcześniej w listopadzie Herzog ostrzegł wysokich izraelskich urzędników, że nasilenie przemocy nacjonalistycznej może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa.

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Relacje z Europą i sąsiadami

Prezydent wezwał również do wzmocnienia współpracy dyplomatycznej Izraela z Europą i stwierdził, że w krajach europejskich narastają antysemityzm oraz zastraszanie społeczności żydowskich. Oddzielił dopuszczalną krytykę polityki izraelskiego rządu od ataków wymierzonych w tożsamość Izraela jako państwa żydowskiego.

Herzog osobno zwrócił uwagę na relacje Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Marokiem i Bahrajnem, nazywając je częścią szerszej regionalnej współpracy dyplomatycznej. Podkreślił także znaczenie utrzymania otwartych kanałów dialogu z Jordanią i Egiptem. Prezydent nazwał traktat pokojowy z Egiptem od dawna istniejącym czynnikiem regionalnej stabilności oraz podkreślił strategiczne znaczenie Jordanii dla Izraela.

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