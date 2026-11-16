韩国总统李在明已启程前往菲律宾马尼拉，参加韩国—东盟峰会和韩国—湄公河峰会。次日，他还将参加东盟加三峰会，并将首次以总统身份参加东亚峰会，Korea Herald报道。

能源安全与供应

此次访问正值中东能源危机之际，这场危机暴露出韩国和东南亚国家对该地区能源供应的依赖。经由霍尔木兹海峡的能源出口受阻，导致亚洲燃料和运输成本上升，而化肥价格上涨则加剧了对粮食安全的担忧。

该报援引的专家认为，这一局势提高了在能源资源、粮食和供应链韧性方面开展区域合作的必要性。东盟领导人在5月于宿务举行的峰会上讨论了建立区域紧急燃料储备的问题。

东盟国家的关键矿产资源对首尔也十分重要。印度尼西亚和菲律宾是主要镍生产国，而马来西亚已成为稀土加工中心。这些材料是韩国生产电池和高科技产品所必需的。

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与东盟合作的计划

李在明在接受菲律宾报纸《The Philippine STAR》书面采访时强调，有必要深化与东盟的关系。他称东盟是韩国贸易和投资规模第二大的伙伴。据他所说，年度人员往来总量为1200万人次。

去年，李在明提出了CSP Vision，以发展韩国与东盟于2024年建立的全面战略伙伴关系。该计划设想到2029年实现每年3000亿美元的双边贸易额以及1500万人次的公民交流。

在其他合作方向中，首尔正考虑打击跨国犯罪。去年提出的韩国国家警察厅与东盟警察组织ASEANAPOL之间的合作，已形成KARE项目，旨在打击与诈骗有关的犯罪。

朝鲜半岛

专家还指出，东盟可能成为处理朝韩关系问题的有用外交平台。尽管东南亚国家对两韩之间当前僵局的影响有限，但保持其对朝鲜半岛安全的关注，可能在对话恢复时为发挥调解作用奠定基础。

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