Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung udał się do Manili na Filipinach, aby wziąć udział w szczytach Korea Południowa–ASEAN oraz Korea Południowa–Mekong. Następnego dnia ma również uczestniczyć w szczycie ASEAN Plus Trzy, a po raz pierwszy jako prezydent — w Szczycie Azji Wschodniej, podaje Korea Herald.

Bezpieczeństwo energetyczne i dostawy

Podróż odbywa się w czasie kryzysu energetycznego na Bliskim Wschodzie, który uwidocznił zależność Korei Południowej i państw Azji Południowo-Wschodniej od dostaw surowców energetycznych z tego regionu. Zakłócenia eksportu energii przez Cieśninę Ormuz doprowadziły do wzrostu kosztów paliwa i transportu w Azji, a wyższe ceny nawozów zwiększyły obawy o bezpieczeństwo żywnościowe.

Eksperci cytowani przez gazetę uważają, że sytuacja zwiększyła potrzebę regionalnej współpracy w zakresie zasobów energetycznych, żywności i odporności łańcuchów dostaw. Przywódcy ASEAN podczas szczytu w Cebu w maju omawiali utworzenie regionalnych rezerw paliwa na sytuacje nadzwyczajne.

Dla Seulu istotne są również zasoby minerałów krytycznych w krajach ASEAN. Indonezja i Filipiny są dużymi producentami niklu, a Malezja stała się ośrodkiem przetwarzania metali ziem rzadkich. Materiały te są potrzebne Korei Południowej do produkcji baterii i zaawansowanych technologicznie produktów.

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Plany współpracy z ASEAN

W pisemnym wywiadzie dla filipińskiej gazety The Philippine STAR Lee Jae Myung podkreślił potrzebę pogłębiania więzi z ASEAN, które nazwał drugim co do wielkości partnerem handlowym i inwestycyjnym Korei Południowej. Według niego roczna liczba kontaktów między ludźmi wynosi 12 milionów.

W ubiegłym roku Lee przedstawił wizję CSP Vision dotyczącą rozwoju kompleksowego partnerstwa strategicznego Korei Południowej i ASEAN, ustanowionego w 2024 roku. Plan zakłada osiągnięcie do 2029 roku rocznych obrotów handlowych między stronami na poziomie 300 miliardów dolarów oraz 15 milionów kontaktów między obywatelami.

Wśród innych obszarów współpracy Seul rozważa przeciwdziałanie przestępczości transnarodowej. Zaproponowana w ubiegłym roku współpraca między Koreańską Narodową Agencją Policji a ASEANAPOL przybrała formę projektu KARE, ukierunkowanego na zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami.

Półwysep Koreański

Eksperci zaznaczyli również, że ASEAN może być użyteczną platformą dyplomatyczną w kwestii stosunków międzykoreańskich. Choć państwa Azji Południowo-Wschodniej mają ograniczony wpływ na obecny impas między obiema Koreami, utrzymanie ich uwagi na bezpieczeństwie na Półwyspie Koreańskim może stworzyć podstawę do roli mediacyjnej w przypadku wznowienia dialogu.

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