Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправился в Манилу, Филиппины, для участия в саммитах Южная Корея—АСЕАН и Южная Корея—Меконг. На следующий день он также должен принять участие в саммите АСЕАН плюс три и впервые в качестве президента — в Восточноазиатском саммите, сообщает Korea Herald.

Энергетическая безопасность и поставки

Поездка проходит на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке, который выявил зависимость Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии от поставок энергоносителей из региона. Перебои с экспортом энергии через Ормузский пролив привели к росту стоимости топлива и перевозок в Азии, а более высокие цены на удобрения усилили опасения по поводу продовольственной безопасности.

Эксперты, которых цитирует издание, считают, что ситуация повысила потребность в региональном сотрудничестве в вопросах энергоресурсов, продовольствия и устойчивости цепочек поставок. Лидеры АСЕАН на саммите в Себу в мае обсуждали создание регионального резерва топлива для чрезвычайных ситуаций.

Для Сеула важны также ресурсы критически важных минералов в странах АСЕАН. Индонезия и Филиппины являются крупными производителями никеля, а Малайзия стала центром переработки редкоземельных элементов. Эти материалы необходимы Южной Корее для производства аккумуляторов и высокотехнологичной продукции.

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Планы сотрудничества с АСЕАН

В письменном интервью филиппинской газете The Philippine STAR Ли Чжэ Мён подчеркнул необходимость углублять связи с АСЕАН, которую он назвал вторым по объёму торговли и инвестиций партнёром Южной Кореи. По его словам, ежегодный объём контактов между людьми составляет 12 миллионов.

В прошлом году Ли представил видение CSP Vision для развития всеобъемлющего стратегического партнёрства Южной Кореи и АСЕАН, созданного в 2024 году. План предусматривает достижение к 2029 году ежегодного двустороннего товарооборота в 300 миллиардов долларов и 15 миллионов контактов между гражданами.

Среди других направлений сотрудничества Сеул рассматривает противодействие транснациональной преступности. Предложенное в прошлом году взаимодействие между Национальным полицейским агентством Кореи и ASEANAPOL приобрело форму проекта KARE, направленного на борьбу с преступлениями, связанными с мошенничеством.

Корейский полуостров

Эксперты также отметили, что АСЕАН может быть полезной дипломатической площадкой в вопросе межкорейских отношений. Хотя государства Юго-Восточной Азии имеют ограниченное влияние на нынешний тупик между двумя Кореями, сохранение их внимания к безопасности на Корейском полуострове может стать основой для посреднической роли в случае возобновления диалога.

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