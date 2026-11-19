中国国家主席习近平在中国深圳与美国总统唐纳德·特朗普会谈时，呼吁两国建设性地管控分歧，并就台湾问题警告华盛顿。据阿纳多卢通讯社援引中国官方新华社报道。

关于台湾的声明

据新华社报道，习近平敦促美国正确行事，避免因台湾问题导致中美关系遭遇严重挫折。他表示，近几个月来，两国领导人一直在共同探索两个大国之间的关系模式。

这位中国领导人表示，双方将中美新型关系定位为建设性、战略性和稳定的关系。习近平呼吁落实已达成的共识，保持沟通，扩大合作，并缩小分歧清单。

他认为，对于无法立即解决的问题，应以建设性方式加以管控，以防止局势升级。

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贸易与人工智能

习近平还呼吁加强在经济和贸易问题上的沟通，并加强协调，以降低人工智能领域的安全风险。他强调，有必要保持人类对人工智能的控制。

新华社报道称，特朗普表示不支持台湾独立。双方同意制定行动计划，以在尊重、公平和平等基础上发展建设性、战略性和稳定的关系。

两国总统还就国际和地区问题交换了意见。此次会晤是习近平和特朗普今年第三轮会谈，也是美国总统第二次访问中国。当天早些时候，习近平主持了第33届亚太经济合作组织峰会。

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