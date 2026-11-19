Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне, Китай, призвал две страны конструктивно урегулировать разногласия и предостерег Вашингтон в отношении Тайваня. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на китайское государственное агентство Синьхуа.

Заявление по Тайваню

По данным Синьхуа, Си призвал США поступать правильно, чтобы избежать серьезных неудач в китайско-американских отношениях из-за вопроса Тайваня. Он заявил, что в последние месяцы лидеры двух государств совместно искали модель отношений между двумя великими державами.

По словам китайского лидера, стороны определили новую модель отношений между Китаем и США как конструктивную, стратегическую и стабильную. Си призвал реализовывать достигнутые договоренности, поддерживать коммуникацию, расширять сотрудничество и сокращать перечень разногласий.

Вопросы, которые невозможно решить немедленно, по его мнению, следует конструктивно урегулировать, чтобы не допустить эскалации.

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Торговля и искусственный интеллект

Си также призвал усилить коммуникацию по экономическим и торговым вопросам, а также координацию для снижения рисков безопасности в сфере искусственного интеллекта. Он подчеркнул необходимость сохранить контроль человека над ИИ.

Синьхуа сообщило, что Трамп заявил о неподдержке независимости Тайваня. Стороны договорились подготовить план действий для развития конструктивных, стратегических и стабильных отношений на основе уважения, справедливости и равенства.

Президенты также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Встреча стала третьим раундом переговоров Си и Трампа в этом году и вторым визитом президента США в Китай. Ранее в тот же день Си принимал 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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