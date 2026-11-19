Prezydent Chin Xi Jinping podczas rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Shenzhen w Chinach wezwał oba państwa do konstruktywnego zarządzania różnicami i ostrzegł Waszyngton w sprawie Tajwanu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na chińską państwową agencję Xinhua.

Oświadczenie w sprawie Tajwanu

Według Xinhua Xi wezwał USA do właściwego działania, aby uniknąć poważnych niepowodzeń w relacjach chińsko-amerykańskich z powodu kwestii Tajwanu. Oświadczył, że w ostatnich miesiącach przywódcy obu państw wspólnie poszukiwali modelu relacji między dwoma wielkimi mocarstwami.

Według chińskiego przywódcy strony określiły nowy model relacji między Chinami a USA jako konstruktywny, strategiczny i stabilny. Xi wezwał do realizacji osiągniętych porozumień, utrzymywania komunikacji, rozszerzania współpracy i skracania listy rozbieżności.

Kwestie, których nie można rozwiązać natychmiast, należy jego zdaniem konstruktywnie regulować, aby nie dopuścić do eskalacji.

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Handel i sztuczna inteligencja

Xi wezwał także do wzmocnienia komunikacji w kwestiach gospodarczych i handlowych oraz koordynacji w celu zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa w dziedzinie sztucznej inteligencji. Podkreślił potrzebę zachowania kontroli człowieka nad AI.

Xinhua podała, że Trump oświadczył, iż nie popiera niepodległości Tajwanu. Strony uzgodniły przygotowanie planu działania na rzecz rozwoju konstruktywnych, strategicznych i stabilnych relacji opartych na szacunku, sprawiedliwości i równości.

Prezydenci wymienili również poglądy na kwestie międzynarodowe i regionalne. Spotkanie było trzecią rundą rozmów Xi i Trumpa w tym roku oraz drugą wizytą prezydenta USA w Chinach. Wcześniej tego samego dnia Xi był gospodarzem 33. szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

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