美国总统唐纳德·特朗普在访问菲律宾马尼拉期间威胁称，若发生袭击，伊朗将面临后果。正如CNBC报道，这位美国领导人作为亚洲之行的一部分抵达该国，并回答了记者关于伊朗可能构成威胁的问题。

有关伊朗的声明

特朗普表示，如果发生袭击，伊朗将付出任何国家都未曾付出过的代价。记者就CNN的一篇报道向他提问。该报道称，据美国情报数据，伊朗可能计划使用“脏弹”或化学武器袭击华盛顿的特朗普政府高级官员。

CNBC指出，其无法独立核实CNN的信息。同时，特朗普表示，他认为其政府非常接近结束与伊朗的战争。

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对税务报道的回应

总统还评论了英国《金融时报》的一篇报道。报道称，德意志银行于2017年3月错误披露了有关其税务的信息，并未就此通知白宫。特朗普表示，他缴纳了很多税款，并称披露这些信息是非法的。

在亚洲的后续会晤

特朗普在马尼拉以“四方安全对话”机制的形式会见了澳大利亚、印度和日本领导人。他还将出席美国与泰国贸易协议的签署仪式，并与东南亚国家领导人共进晚餐。此后，这位美国总统计划飞往深圳，周四将在亚太经合组织峰会期间与中国国家主席习近平以及俄罗斯这一侵略国的总统弗拉基米尔·普京举行三方会晤。特朗普还计划与习近平举行双边会晤。

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