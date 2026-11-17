Президент США Дональд Трамп во время визита в Манилу на Филиппинах пригрозил Ирану последствиями в случае атаки. Как сообщает CNBC, американский лидер прибыл в страну в рамках азиатской поездки и ответил на вопросы журналистов о возможной иранской угрозе.

Заявление по Ирану

Трамп заявил, что Иран заплатит цену, которую не платила ни одна страна, если атака произойдет. Его спросили о материале CNN, в котором со ссылкой на данные американской разведки говорилось о вероятных планах Ирана атаковать высокопоставленных чиновников администрации Трампа в Вашингтоне с применением «грязной бомбы» или химического оружия.

CNBC отмечает, что не смог независимо подтвердить информацию CNN. В то же время Трамп сказал, что, по его мнению, его администрация очень близка к завершению войны с Ираном.

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Реакция на сообщение о налогах

Президент также прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Deutsche Bank в марте 2017 года по ошибке раскрыл данные о его налогах и не сообщил об этом Белому дому. Трамп заявил, что заплатил много налогов, а также сказал, что раскрывать эти сведения было незаконно.

Дальнейшие встречи в Азии

В Маниле Трамп встретился с лидерами Австралии, Индии и Японии в рамках формата Quad. Он также должен присутствовать на подписании торгового соглашения США и Таиланда и ужине с лидерами стран Юго-Восточной Азии. После этого президент США планирует вылететь в Шэньчжэнь, где в четверг на полях саммита АТЭС должна состояться трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России — государства-агрессора — Владимиром Путиным. Отдельно Трамп планирует провести двустороннюю встречу с Си Цзиньпином.

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