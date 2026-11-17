Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Manili na Filipinach zagroził Iranowi konsekwencjami w przypadku ataku. Jak podaje CNBC, amerykański przywódca przybył do kraju w ramach podróży po Azji i odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące możliwego zagrożenia ze strony Iranu.

Oświadczenie w sprawie Iranu

Trump oświadczył, że Iran zapłaci cenę, jakiej nie zapłacił żaden kraj, jeśli dojdzie do ataku. Zapytano go o materiał CNN, w którym, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu, informowano o prawdopodobnych planach Iranu zaatakowania wysokich rangą przedstawicieli administracji Trumpa w Waszyngtonie z użyciem „brudnej bomby” lub broni chemicznej.

CNBC zaznacza, że nie zdołało niezależnie potwierdzić informacji CNN. Jednocześnie Trump powiedział, że jego zdaniem jego administracja jest bardzo blisko zakończenia wojny z Iranem.

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Reakcja na doniesienia o podatkach

Prezydent skomentował również publikację Financial Times, według której Deutsche Bank w marcu 2017 roku omyłkowo ujawnił informacje o jego podatkach i nie powiadomił o tym Białego Domu. Trump oświadczył, że zapłacił dużo podatków, a także stwierdził, że ujawnienie tych informacji było nielegalne.

Kolejne spotkania w Azji

W Manili Trump spotkał się z przywódcami Australii, Indii i Japonii w ramach formatu Quad. Ma również uczestniczyć w podpisaniu umowy handlowej między USA a Tajlandią oraz w kolacji z przywódcami państw Azji Południowo-Wschodniej. Następnie prezydent USA planuje polecieć do Shenzhen, gdzie w czwartek, na marginesie szczytu APEC, ma odbyć się trójstronne spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji — państwa-agresora — Władimirem Putinem. Osobno Trump planuje przeprowadzić dwustronne spotkanie z Xi Jinpingiem.

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