Red Hot Chili Peppers在美国洛杉矶举行的摇滚名人堂入选仪式上致敬了制作人里克·鲁宾。乐队演唱了Give It Away，并以鲁宾的装扮登台——戴着巨大的白色假发、浓密的胡须和橙色镜片眼镜，据《滚石》报道。

鲁宾风格的演出

Red Hot Chili Peppers四名成员都以致敬这位制作人外貌的造型亮相。鼓手查德·史密斯使用了一套特别的鼓组，其中低音鼓上印有鲁宾的肖像。

乐队演唱了1991年发行的专辑Blood Sugar Sex Magik中的Give It Away。这是该乐队首张由鲁宾制作的唱片。此后，他参与制作了Red Hot Chili Peppers的所有专辑，唯一例外是2016年的The Getaway，其制作人是Danger Mouse。

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音乐成就奖

演出开始时，弗利的贝斯吉他出现技术问题，因此音乐人重新开始演唱这首歌。此后，Red Hot Chili Peppers继续完成了表演。

里克·鲁宾成为2026年Musical Excellence Award获奖者。走上舞台后，他举起奖项并说道：“Can’t kill rock & roll.” 与他一同获奖的还有费城灵魂乐词曲作者琳达·克里德，以及制作人阿里夫·马尔丁和吉米·米勒。

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