Группа Red Hot Chili Peppers почтила продюсера Рика Рубина на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе, США. Музыканты исполнили композицию Give It Away и вышли на сцену в образах Рубина — в больших белых париках, пышных бородах и очках с оранжевыми линзами, сообщает Rolling Stone.

Выступление в стиле Рубина

Все четверо участников Red Hot Chili Peppers появились в образах, отсылающих к внешности продюсера. Барабанщик Чед Смит играл на специальной ударной установке, на бас-барабане которой был размещен портрет Рубина.

Группа исполнила Give It Away с альбома Blood Sugar Sex Magik, выпущенного в 1991 году. Это первая пластинка коллектива, которую спродюсировал Рубин. В дальнейшем он работал над всеми альбомами Red Hot Chili Peppers, за исключением The Getaway 2016 года, продюсером которого был Danger Mouse.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Награда за музыкальные достижения

В начале выступления возникли технические проблемы с бас-гитарой Фли, поэтому музыканты начали песню заново. После этого Red Hot Chili Peppers продолжили номер.

Рик Рубин стал лауреатом Musical Excellence Award 2026 года. Выйдя на сцену, он поднял награду и сказал: “Can’t kill rock & roll.” Вместе с ним награду получили филадельфийская соул-автор песен Линда Крид, а также продюсеры Ариф Мардин и Джимми Миллер.

Читай нас в