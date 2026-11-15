Zespół Red Hot Chili Peppers uhonorował producenta Ricka Rubina podczas ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Muzycy wykonali utwór Give It Away i wyszli na scenę przebrani za Rubina — w dużych białych perukach, bujnych brodach i okularach z pomarańczowymi soczewkami, informuje Rolling Stone.

Występ w stylu Rubina

Wszyscy czterej członkowie Red Hot Chili Peppers pojawili się w strojach nawiązujących do wyglądu producenta. Perkusista Chad Smith grał na specjalnym zestawie perkusyjnym, na którego bębnie basowym umieszczono portret Rubina.

Zespół wykonał Give It Away z albumu Blood Sugar Sex Magik, wydanego w 1991 roku. Była to pierwsza płyta grupy wyprodukowana przez Rubina. Później pracował on nad wszystkimi albumami Red Hot Chili Peppers, z wyjątkiem The Getaway z 2016 roku, którego producentem był Danger Mouse.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nagroda za osiągnięcia muzyczne

Na początku występu pojawiły się problemy techniczne z gitarą basową Flea, więc muzycy rozpoczęli utwór od nowa. Następnie Red Hot Chili Peppers kontynuowali występ.

Rick Rubin został laureatem Musical Excellence Award 2026. Wychodząc na scenę, uniósł nagrodę i powiedział: “Can’t kill rock & roll.” Wraz z nim wyróżnienie otrzymali filadelfijska autorka piosenek soul Linda Creed, a także producenci Arif Mardin i Jimmy Miller.

Czytaj nas na