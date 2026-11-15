Red Hot Chili Peppers вшанували продюсера Ріка Рубіна на Rock Hall — Rolling Stone

Гурт Red Hot Chili Peppers вшанував продюсера Ріка Рубіна на церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу в Лос-Анджелесі, США. Музиканти виконали композицію Give It Away та вийшли на сцену в образах Рубіна — у великих білих перуках, пишних бородах і окулярах з помаранчевими лінзами, повідомляє Rolling Stone.

Виступ у стилі Рубіна

Усі четверо учасників Red Hot Chili Peppers з’явилися в образах, що відсилали до зовнішності продюсера. Барабанщик Чед Сміт грав на спеціальній ударній установці, на бас-барабані якої був розміщений портрет Рубіна.

Гурт виконав Give It Away з альбому Blood Sugar Sex Magik, випущеного 1991 року. Це перша платівка колективу, яку спродюсував Рубін. Надалі він працював над усіма альбомами Red Hot Chili Peppers, за винятком The Getaway 2016 року, продюсером якого був Danger Mouse.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нагорода за музичні досягнення

На початку виступу виникли технічні проблеми з бас-гітарою Флі, тож музиканти розпочали пісню заново. Після цього Red Hot Chili Peppers продовжили номер.

Рік Рубін став лауреатом Musical Excellence Award 2026 року. Вийшовши на сцену, він підняв нагороду й сказав: “Can’t kill rock & roll.” Разом із ним відзнаку отримали філадельфійська соул-авторка пісень Лінда Крід, а також продюсери Аріф Мардін і Джиммі Міллер.

Читай нас у