德国收紧渐进式退休规则，或可保住3.25万至11万个全职当量岗位，并每年为国家带来8.18亿至28亿欧元的额外收入。德国经济研究所（DIW）在受贝塔斯曼基金会委托开展的一项研究中得出了这一结论，《明镜周刊》报道。

两项拟议调整

由德国政府设立的养老金委员会建议，将适用这一工作安排的最低年龄从55岁提高至58岁。未来，建议将这一门槛与法定退休年龄挂钩。

该委员会还建议取消所谓的分段模式。目前，该模式允许员工在约定期限的前半段全职工作，而在后半段不工作。作为替代，建议采用均匀分配模式：员工在整个期限内的工作时长减半。

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经济影响评估

预测区间取决于在新限制下，有多少人在年满58岁后会放弃渐进式退休并继续全职工作。劳动力市场专家埃里克·托德解释说，计算采用了多种情景：从20%的员工继续全日制工作的方案，到80%的员工继续全日制工作的情景。

研究估计，额外收入尤其可通过增加所得税征收而形成。与此同时，德国劳动部长、社会民主党代表亚历山大·施魏策尔反对取消分段模式。他表示，企业警告说，若取消该模式将出现严重问题，因此目前应保留这一选择。

目前，德国从55岁起可实行渐进式退休，前提是个人在此前五年内至少有1080个日历日从事缴纳社会保险费的工作。员工和雇主自愿就这一安排达成协议，法律并未赋予其获得该安排的保障性权利。

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