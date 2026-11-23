W Niemczech zaostrzenie zasad stopniowego przechodzenia na emeryturę może zachować od 32,5 tys. do 110 tys. ekwiwalentów pełnego etatu oraz przynieść państwu od 818 mln do 2,8 mld euro dodatkowych wpływów rocznie. Do takich wniosków doszedł Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW) w pracy przygotowanej na zlecenie Bertelsmann Stiftung, podaje Der Spiegel.

Dwie proponowane zmiany

Komisja ds. emerytur powołana przez niemiecki rząd zaleciła podniesienie minimalnego wieku dla tego trybu pracy z 55 do 58 lat. W przyszłości proponuje się powiązanie tego progu z ustawowym wiekiem emerytalnym.

Komisja radzi również zrezygnować z tak zwanego modelu blokowego. Obecnie umożliwia on pracownikowi pracę na pełnym etacie w pierwszej połowie uzgodnionego okresu, a w drugiej połowie — niepracowanie. Zamiast tego proponowany jest model równomiernego rozłożenia: pracownik przez cały okres pracuje o połowę mniej godzin.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena efektu gospodarczego

Zakres prognozy zależy od tego, ile osób po ukończeniu 58 lat, w warunkach nowych ograniczeń, zrezygnuje ze stopniowego przechodzenia na emeryturę i pozostanie w pełnym wymiarze pracy. Ekspert rynku pracy Erik Tode wyjaśnił, że w obliczeniach wykorzystano kilka scenariuszy: od wariantu, w którym pracę w pełnym wymiarze kontynuuje 20% pracowników, po scenariusz z 80% takich pracowników.

Dodatkowe wpływy, według oceny badania, mogą powstawać między innymi dzięki wyższym wpływom z podatku dochodowego. Jednocześnie niemiecki minister pracy Alexander Schweitzer, przedstawiciel Partii Socjaldemokratycznej, opowiedział się przeciwko likwidacji modelu blokowego. Jak powiedział, firmy ostrzegały przed poważnymi problemami w przypadku jego zniesienia, dlatego na razie taka możliwość powinna zostać zachowana.

Stopniowe przechodzenie na emeryturę w Niemczech jest obecnie dostępne od 55. roku życia, pod warunkiem że w ciągu poprzednich pięciu lat dana osoba przez co najmniej 1080 dni kalendarzowych wykonywała pracę objętą składkami na ubezpieczenie społeczne. Pracownik i pracodawca dobrowolnie uzgadniają ten tryb, a ustawowe prawo do niego nie istnieje.

Czytaj nas na