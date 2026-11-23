В Германии ужесточение правил постепенного перехода на пенсию может сохранить от 32,5 тысячи до 110 тысяч эквивалентов полной занятости и принести государству от 818 млн до 2,8 млрд евро дополнительных поступлений в год. К таким выводам пришёл Немецкий институт экономических исследований (DIW) в работе, подготовленной по заказу Bertelsmann Stiftung, сообщает Der Spiegel.

Два предложенных изменения

Комиссия по пенсионному обеспечению, созданная правительством Германии, рекомендовала повысить минимальный возраст для такого режима работы с 55 до 58 лет. В дальнейшем этот порог предлагают привязать к установленному законом пенсионному возрасту.

Комиссия также советует отказаться от так называемой блочной модели. Сейчас она позволяет работнику в первой половине согласованного периода работать на полную ставку, а во второй — не работать. Вместо этого предлагается модель равномерного распределения: работник в течение всего периода работает вдвое меньше часов.

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Оценка экономического эффекта

Диапазон прогноза зависит от того, сколько людей после достижения 58 лет в условиях новых ограничений откажутся от постепенного перехода на пенсию и останутся на полной занятости. Эксперт по рынку труда Эрик Тоде пояснил, что в расчётах использовали несколько сценариев: от варианта, при котором полный рабочий день продолжат 20% работников, до сценария с 80% таких работников.

Дополнительные поступления, по оценке исследования, могут формироваться, в частности, благодаря большему сбору подоходного налога. В то же время министр труда Германии Александер Швайцер, представитель Социал-демократической партии, высказался против отмены блочной модели. По его словам, компании предупреждали о существенных проблемах в случае её отмены, поэтому пока такая возможность должна сохраниться.

Постепенный переход на пенсию в Германии сейчас доступен с 55 лет при условии, что человек в течение предыдущих пяти лет не менее 1080 календарных дней имел работу с уплатой взносов на социальное страхование. Работник и работодатель договариваются об этом режиме добровольно, а гарантированного законом права на него нет.

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